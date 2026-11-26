Năm 2026, Đảng ủy Viện Thiết kế đã quán triệt, triển khai toàn diện các nhiệm vụ. Trong đó tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành các mục tiêu nghị quyết năm 2026 đề ra.

Nổi bật là tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho thủ trưởng các cấp về nhiệm vụ khảo sát, thiết kế; lãnh đạo hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao; chỉ đạo các đơn vị bám sát chủ đầu tư triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng nhiều dự án trọng điểm trong Quân đội, đặc biệt là các dự án, công trình thực hiện theo lệnh khẩn cấp. Tiếp tục mở rộng thị trường tại các bộ, ngành, địa phương; tham gia thi tuyển phương án kiến trúc, đấu thầu qua mạng đạt kết quả tốt; chủ động phối hợp với các chủ đầu tư hoàn thiện nội dung chuẩn bị đầu tư giai đoạn trung hạn 2026 - 2030.

Thiếu tướng Hà Như Lợi phát biểu chỉ đạo.

Năm 2027, Đảng ủy Viện xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị tinh, gọn, mạnh; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng cơ quan, đơn vị trong Viện vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", Đảng bộ Viện trong sạch, vững mạnh.

Đại tá Bùi Văn Sơn chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Hà Như Lợi biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ của Đảng ủy Viện Thiết kế trong xây dựng nghị quyết. Về nhiệm vụ năm 2027, đồng chí yêu cầu Viện chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình khảo sát, thiết kế để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên. Từ thực tế triển khai các đề án, công trình trên biển, đảo, đồng chí gợi mở một số vấn đề cán bộ chuyên môn của Viện cần nghiên cứu.

Đại tá Hoàng Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Thiết kế phát biểu.

Thiếu tướng Hà Như Lợi lưu ý, Viện chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn hiện có, gắn việc học tập với công việc hằng ngày và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong tư vấn thiết kế. Đồng chí giao các cơ quan chức năng của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phối hợp với Viện rà soát, thẩm định các chỉ tiêu năm 2027, bảo đảm từng chỉ tiêu cụ thể, khả thi để các đơn vị có căn cứ triển khai thực hiện.