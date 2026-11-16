Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Tại buổi lễ, đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Vũ Cường, đảng viên Chi bộ Chuyển đổi số, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy.

Các đảng viên thực hiện nghi lễ chào cờ.

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Vũ Cường trong suốt 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Các đảng viên dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, niềm tin và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Vũ Cường.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc đồng chí Nguyễn Vũ Cường.