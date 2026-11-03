Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11

Bí thư Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đức Hoàng (bên phải) trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Văn Tuyến. Ảnh: NGỌC HÀ

Thực hiện Quyết định số 1160-QĐ/TU ngày 13/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tặng Huy hiệu Đảng, Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Văn Tuyến (sinh năm 1972), vào Đảng ngày 23/10/1996, chính thức ngày 23/10/1997; hiện đang sinh hoạt tại Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Đảng bộ Các cơ quan Đảng thành phố, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đức Hoàng cho biết, đồng chí Lê Văn Tuyến trải qua nhiều vị trí, chức vụ công tác khác nhau, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được Đảng ủy giao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Lê Văn Tuyến. Ảnh: NGỌC HÀ

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, mà còn là niềm tự hào của gia đình, đơn vị. Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng mong muốn đồng chí Lê Văn Tuyến tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.