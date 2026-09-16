Đảng ủy Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trao tặng Huy hiệu Đảng

Các đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: Đắc Trường

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức đã trao Quyết định và tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho Trung tướng Trần Đức Thuận và đồng chí Vũ Hồng Lưu.

Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức đã trao Quyết định và tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho Trung tướng Trần Đức Thuận và đồng chí Vũ Hồng Lưu. Ảnh: Đắc Trường

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức nêu rõ, Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi cá nhân mà còn là sự ghi nhận những đóng góp của Chi bộ Quốc phòng, của Đảng ủy Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đối với công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan của Quốc hội.

Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đắc Trường

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Minh Đức chia sẻ niềm tự hào khi cả hai đồng chí được trao tặng Huy hiệu lần này đều trưởng thành từ môi trường quân đội, một trường học lớn rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí, tinh thần kỷ luật nghiêm minh và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Các đồng chí luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên, tận tụy với công việc, phát huy vai trò lãnh đạo, gương mẫu, trách nhiệm, đóng góp quan trọng cho công tác xây dựng Đảng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ủy ban.

Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban, Bí thư Chi bộ Quốc phòng, Trung tướng Trần Đức Thuận phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Nguyễn Minh Đức mong muốn hai đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của người đảng viên; tiếp tục đồng hành cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chúc mừng Trung tướng Trần Đức Thuận và đồng chí Vũ Hồng Lưu. Ảnh: Đắc Trường

Đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chúc mừng Trung tướng Trần Đức Thuận và đồng chí Vũ Hồng Lưu. Ảnh: Đắc Trường

Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chúc mừng Trung tướng Trần Đức Thuận và đồng chí Vũ Hồng Lưu. Ảnh: Đắc Trường

Đại diện Cấp uỷ các Chi bộ: Quốc phòng; An ninh, trật tự; Đối ngoại chúc mừng Trung tướng Trần Đức Thuận và đồng chí Vũ Hồng Lưu. Ảnh: Đắc Trường

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu, Trung tướng Trần Đức Thuận trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể cán bộ, đảng viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên.