Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại Nhà khách Nghệ An đến các điểm cầu tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh dự chỉ đạo hội nghị. Tại 382 điểm cầu thuộc cấp ủy trực thuộc có sự tham gia của toàn thể đảng viên của các cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, GS.TS Mạch Quang Thắng - nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trực tiếp trao đổi nội dung Chỉ thị số 07-CT/TW và chuyên đề toàn khóa "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới", gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ có khát vọng cống hiến, "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm".

GS.TS Mạch Quang Thắng trao đổi các nội dung liên quan.

GS.TS Mạch Quang Thắng đã nhấn mạnh một trong những điểm mới nổi bật của Chỉ thị số 07 là lần đầu tiên bổ sung thành tố “phương pháp Hồ Chí Minh” vào nội dung cốt lõi của việc học tập và thực hành. Di sản của Người được nhìn nhận như một chỉnh thể thống nhất biện chứng - vừa là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam, chuẩn mực đạo đức, vừa là phương pháp nhận thức, phong cách hành động và giải quyết thực tiễn cách mạng. Việc vận dụng sáng tạo phương pháp luận duy vật biện chứng Mác - Lênin của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là chìa khóa nâng cao năng lực tư duy, hoàn thiện năng lực quản trị quốc gia hiện đại, từ đó tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực phát triển đất nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

GS.TS Mạch Quang Thắng cũng đã làm rõ tầm vóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - hình mẫu tiên phong luôn đi trước, đi cùng thời cuộc với khát vọng cháy bỏng về một Việt Nam độc lập, hùng cường. Vận dụng tư tưởng và phương pháp của Người vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Giáo sư khẳng định toàn Đảng, toàn dân cần biến niềm tin thành hành động cụ thể: Quyết liệt tháo gỡ các "điểm nghẽn" thể chế và hạ tầng theo tinh thần "nói đi đôi với làm", tạo động lực bứt phá kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, yếu tố quyết định hàng đầu là phải xây dựng và phát huy đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kiên quyết đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, tư duy trông chờ, ỷ lại hay sợ sai, dám đương đầu với khó khăn để tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững…

Hội nghị chuyên đề về Chỉ thị 07-CT/TW là hội nghị cập nhật kiến thức thứ 2 của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh được mở trong năm 2026. Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An được củng cố thêm niềm tin, phương pháp tư duy và động lực thực tiễn. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để toàn Đảng bộ quyết tâm tháo gỡ khó khăn, bứt phá vươn lên, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.