Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố. (Ảnh: NGUYỄN NGỌC)

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố đã đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố; thăm gia đình cố Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Chí Đáo, nguyên Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố. Ân cần thăm hỏi tình hình công tác, đời sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Thành phố; mong trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, giữ vững tinh thần tiên phong, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố đã đến thăm gia đình cố Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Chí Đáo. (Ảnh: NGUYỄN NGỌC)

Tới thăm gia đình cố Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Chí Đáo, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của cố Phó Giáo sư cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước và Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố đã đến thăm, chúc mừng Trung tâm Chính trị phường Xuân Hòa. (Ảnh: NGUYỄN NGỌC)

Cũng trong ngày 19/11, đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố đã đến thăm, chúc mừng Trung tâm Chính trị phường Xuân Hòa và Trung tâm Chính trị phường Khánh Hội. Đồng chí ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại cơ sở; đồng thời động viên đội ngũ tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, chủ động thích ứng với việc sắp xếp tổ chức, chuyển giao về Học viện Cán bộ Thành phố trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố đã đến thăm, chúc mừng Trung tâm Chính trị phường Khánh Hội. (Ảnh: NGUYỄN NGỌC)

Đồng chí Nguyễn Trường Giang đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ nhà giáo, cán bộ làm công tác giáo dục, đào tạo, đồng thời khẳng định sự quan tâm, đồng hành của Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị; trân trọng và tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố.