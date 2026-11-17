Đồng chí Huỳnh Tân Định tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hiếu

Đồng chí Huỳnh Tân Định đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu và gia đình; gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đồng chí Huỳnh Tân Định bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận những đóng góp, cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu trong suốt quá trình công tác. Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đã cùng tập thể lãnh đạo Sở GD-ĐT tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của thành phố.

Đồng chí Huỳnh Tân Định cùng các thành viên trong đoàn chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hiếu

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, trí tuệ, kinh nghiệm công tác, tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết cho sự phát triển của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo TPHCM, khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của thành phố.