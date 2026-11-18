Đồng chí Huỳnh Tân Định cùng đoàn đến thăm, chúc mừng Học viện Cán bộ TPHCM

TS Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, tiếp đoàn. Tại buổi thăm, đồng chí Huỳnh Tân Định thăm hỏi tình hình hoạt động, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện Cán bộ TPHCM.

Đồng chí Huỳnh Tân Định bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của Học viện Cán bộ TPHCM cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Học viện Cán bộ TPHCM đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố và đất nước.

Đồng chí Huỳnh Tân Định mong muốn Học viện Cán bộ TPHCM tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp, truyền thống hiếu học và tinh thần cống hiến mà các thế hệ nhà giáo, cán bộ đã vun đắp. Đồng thời khẳng định Đảng ủy UBND TPHCM luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố và đất nước.

TS Nguyễn Thị Nhật Hằng cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi của lãnh đạo Đảng ủy TPHCM, cảm ơn sự ghi nhận của lãnh đạo thành phố đối với những đóng góp của Học viện cán bộ TPHCM.