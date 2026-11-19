Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân cùng đoàn đến thăm, chúc mừng Sở GD-ĐT TPHCM

Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở GD-ĐT TPHCM; đến thăm gia đình cố PGS-TS Trần Chí Đáo, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của ngành GD-ĐT TPHCM; bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của cố PGS-TS Trần Chí Đáo cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước và thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân cùng đoàn đến thăm, chúc mừng gia đình cố PGS-TS Trần Chí Đáo

Đoàn do đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Trung tâm Chính trị phường Xuân Hòa và Trung tâm Chính trị phường Khánh Hội.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại cơ sở. Đồng thời động viên đội ngũ tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang cùng đoàn đến thăm, chúc mừng Trung tâm Chính trị ﻿phường Khánh Hội

Đồng chí Nguyễn Trường Giang cùng đoàn đến thăm, chúc mừng Trung tâm Chính trị Phường Xuân Hòa

Lãnh đạo Đảng ủy UBND TPHCM gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ nhà giáo, cán bộ ngành giáo dục; khẳng định sự quan tâm, đồng hành của Đảng ủy UBND TPHCM đối với sự nghiệp GD-ĐT, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị.