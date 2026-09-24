Đảng ủy UBND TP Hà Nội: Tăng cường kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đồng thời trang bị thêm phương pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn nhấn mạnh, công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo là nội dung cực kỳ quan trọng của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi thành viên trong tổ chức, trong hệ thống chính trị; qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động.

Theo đồng chí Doãn Trung Tuấn, những năm qua, công tác tư tưởng, tuyên giáo luôn được các tổ chức Đảng triển khai với nhiều nội dung, giải pháp, hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh vững vàng, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, từ đó lan tỏa trong hệ thống, tại các cơ quan, đơn vị và trong hệ thống chính trị.

Đề cập những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội cho rằng, đây là cơ hội lớn để nghiên cứu, học tập, rút ngắn khoảng cách và thúc đẩy phát triển nhanh. Tuy nhiên, sự phát triển của Internet và mạng xã hội cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc nắm bắt tư tưởng, nhận thức, nhất là trước những thông tin xấu, độc.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

Do đó, mỗi cá nhân cần có nền tảng và phương pháp trong tiếp nhận, xử lý, phản bác những thông tin, tư tưởng xấu, độc. Đối với cán bộ, đảng viên, quá trình học tập, rèn luyện tại cơ quan, đơn vị đã tạo nền tảng để nhận diện, phản bác những thông tin sai trái; tuy nhiên, đối với thế hệ trẻ, đây là vấn đề đặc biệt quan trọng.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn mong muốn các đại biểu dành thời gian lắng nghe, trao đổi với giảng viên, báo cáo viên để làm sâu sắc hơn nhận thức, từ đó tổ chức quán triệt, triển khai phù hợp tại cơ quan, đơn vị.

PGS.TS, Đại tá Hồ Anh Tuấn, Trưởng khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân truyền đạt chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

Tại hội nghị, PGS.TS, Đại tá Hồ Anh Tuấn, Trưởng khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân truyền đạt chuyên đề: “Kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch và những nội dung cốt lõi của Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội”.

TS Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

TS Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng “Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.