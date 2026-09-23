Đảng ủy UBND TP Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Ảnh: Hồng Thái

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn cho biết, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn cán bộ cho Đảng luôn được xác định là nội dung rất quan trọng. Lớp bồi dưỡng là một trong những hoạt động nhằm trang bị kiến thức, góp phần tạo nền tảng để các học viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong 3 ngày, học viên được nghe các giảng viên truyền đạt 5 nội dung cơ bản về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Hồng Thái

Đáng chú ý, nội dung các chuyên đề được cập nhật những kiến thức mới, hướng dẫn mới, chương trình, quy định mới của Đảng và những vấn đề thực tiễn. Trong đó, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được cập nhật những nội dung mới theo Chỉ thị số 07-CT/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 13-7-2026

Theo Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn, điểm đáng chú ý là từ “học tập và làm theo” chuyển sang nhấn mạnh “học tập và thực hành”, đồng thời bổ sung nội dung về phương pháp Hồ Chí Minh. “Đây không đơn thuần là thêm một thành tố mà quan trọng hơn là hoàn thiện thêm việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí cho biết.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Ảnh: Hồng Thái

Việc thực hành được nhấn mạnh ở yêu cầu vận dụng vào thực tiễn, biến quá trình học tập từ bị động thành chủ động, tự giác, gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trong khi đó, phương pháp được nhìn nhận là cách thức để biến tư tưởng, đạo đức thành hiện thực; phong cách là sự thể hiện ổn định, thường xuyên của các phương pháp, trở thành bản sắc của mỗi cá nhân.

Một nội dung quan trọng khác được đồng chí Doãn Trung Tuấn lưu ý là nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và những quy định mới về thi hành Điều lệ Đảng. Các nội dung được điều chỉnh, bổ sung nhằm phù hợp với hệ thống Đảng cầm quyền và hệ thống chính quyền địa phương hai cấp sẽ được báo cáo viên, giảng viên trao đổi, hướng dẫn trong quá trình học tập.

Các học viên được nghe TS Nguyễn Thị Thùy Linh truyền đạt chuyên đề “Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”. Ảnh: Hồng Thái

Lớp học có các học viên đến từ các sở, ban, ngành và các cơ quan của thành phố. Đây cũng là dịp để các học viên gặp gỡ, trao đổi, phối hợp trong quá trình công tác, góp phần cùng hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng.

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã được nghe TS Nguyễn Thị Thùy Linh, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị khu vực I) truyền đạt chuyên đề “Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”.