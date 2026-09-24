Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức bế mạc, trao giải Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

Dự lễ bế mạc, trao giải có đại diện Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; đại diện cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và thí sinh tham dự hội thi.

Đại biểu dự lễ bế mạc, trao giải.

Hội thi có sự tham gia của 23 thí sinh đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, sau 2 ngày diễn ra, hội thi đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, các thí sinh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, sự tự tin và khả năng vận dụng kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng vào thực tiễn.

Qua hội thi cho thấy, đội ngũ bí thư chi bộ đã có sự quan tâm nghiên cứu, cập nhật các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của cấp ủy các cấp; đồng thời từng bước nâng cao kỹ năng tổ chức, điều hành hoạt động chi bộ.

Phần thi thuyết trình của các thí sinh tại hội thi.

Điểm nổi bật tại hội thi là nhiều thí sinh đã lựa chọn những vấn đề xuất phát từ thực tiễn cơ quan, đơn vị để trình bày, chia sẻ. Các mô hình, cách làm được giới thiệu thể hiện sự chủ động, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tổ chức sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ở phần xử lý tình huống, các thí sinh thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng vào giải quyết những vấn đề cụ thể; đồng thời cho thấy kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên.

Hội thi không chỉ là dịp để đánh giá kiến thức, nghiệp vụ của đội ngũ bí thư chi bộ mà còn tạo điều kiện để các thí sinh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những cách làm hiệu quả trong thực tiễn công tác xây dựng Đảng.

Thông qua hội thi, những kinh nghiệm, mô hình thiết thực được chia sẻ, góp phần giúp các chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Các tiết mục văn nghệ góp phần cổ vũ hội thi.

Từ kết quả hội thi, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục cập nhật, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn mới về công tác xây dựng Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn sinh hoạt với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Đối với các thí sinh, tiếp tục phát huy kiến thức, kinh nghiệm được trao đổi, học tập qua hội thi, vận dụng vào thực tiễn, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Đồng Thị Hồng Hạnh - Bí thư Chi bộ Thư viện, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch); trao 2 giải Nhì cho thí sinh Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó Bí thư Chi bộ III, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu kinh tế và thí sinh Tạ Anh Tú - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kiểm tra số 2, Thuế tỉnh.

Đồng thời, trao 3 giải Ba, 17 giải Khuyến khích và 5 giải phụ cho thí sinh có điểm trắc nghiệm cao nhất, kỹ năng thuyết trình tốt nhất, xử lý tình huống hay nhất, thí sinh cao tuổi nhất và thí sinh trẻ tuổi nhất.

Ban tổ chức trao chứng nhận cho thí sinh đoạt giải Nhất hội thi.

Trao chứng nhận cho các thí sinh đoạt giải Nhì.

Trao chứng nhận cho các thí sinh đoạt giải Ba.

Trao chứng nhận cho các thí sinh đoạt giải Khuyến Khích.

Các thí sinh đạt giải phụ.