Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo quy định, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 có số lượng không quá 41 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy không quá 11 đồng chí. Hiện Ban Chấp hành có 29 đồng chí, Ban Thường vụ có 9 đồng chí.

Tại Hội nghị, các đại biểu thực hiện quy trình xem xét bổ sung 4 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và 1 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Cùng với công tác kiện toàn nhân sự, Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo của Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2030 - 2035; xem xét tuyên dương 16 bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh; đồng thời xem xét, lựa chọn 01 bí thư xuất sắc ở cơ sở đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương khen thưởng theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh công tác cán bộ có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc kiện toàn, bổ sung cấp ủy và thực hiện quy hoạch cán bộ phải bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; phát huy dân chủ, khách quan, công tâm trong xem xét, giới thiệu nhân sự, lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của đội ngũ.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là bí thư cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Công tác quy hoạch phải gắn với đánh giá thực chất cán bộ, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân tố có năng lực, triển vọng. Việc tuyên dương các bí thư cấp ủy xuất sắc tạo động lực, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở.