Đảng ủy UBND tỉnh: Tập trung lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đảng ủy đã tổ chức tốt các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo toàn diện; việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng bảo đảm đúng quy định. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được quan tâm chỉ đạo, góp phần phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Bùi Văn Trường trình bày các dự thảo, nghị quyết tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy UBND tỉnh đã thống nhất thông qua các dự thảo: Quy chế làm việc của Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Nghị quyết phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách các lĩnh vực công tác và tổ chức Đảng trực thuộc; Đề án thành lập Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy UBND tỉnh; Phương án thành lập 6 Đảng bộ trực thuộc.

Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, hội nghị đã thảo luận, lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh đối với các đồng chí: Ngô Chí Tuệ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương; Phan Thị Nguyệt Anh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và toàn thể cán bộ, đảng viên trong 9 tháng qua.

Nhấn mạnh những tháng còn lại của năm 2026 là giai đoạn “nước rút” có ý nghĩa quyết định, đồng chí yêu cầu Đảng bộ UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, đặc biệt là 5 chỉ tiêu Trung ương giao đánh giá KPI và các chỉ tiêu bổ sung, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Đồng chí chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, công nghiệp, tài chính, xây dựng và thương mại; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương. Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2027.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh giao Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo văn bản để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành theo quy định.