Đảng uỷ UBND tỉnh tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh Lê Bình Nguyên và Lê Hoài Bảo chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các đảng uỷ sở, ban, ngành tỉnh.

Đảng uỷ UBND tỉnh hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng uỷ UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ và yêu cầu thực tiễn.

Kinh tế - xã hội tỉnh phát triển ổn định, nhiều lĩnh vực tăng trưởng khá. Nổi bật, tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 971.130 tấn, bằng 72,7% kế hoạch, tăng 6,7% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 121.616 tỷ đồng, bằng 74,7% kế hoạch, tăng 19,5%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.092 triệu USD, bằng 74,7% kế hoạch, tăng 10,6%.

Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh Lê Bình Nguyên báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ 9 tháng đầu năm.

Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 9.933 tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Đến ngày 15/9, giải ngân vốn đầu tư công đạt 4.566 tỷ đồng, bằng 44,2% kế hoạch. Từ đầu năm đến ngày 18/9, toàn tỉnh có 1.307 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 8.481,5 tỷ đồng.

Du lịch tiếp tục tăng trưởng, với khoảng 7,2 triệu lượt khách, bằng 83,7% kế hoạch, tăng 6,4% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch khoảng 250 tỷ đồng, tăng 98,4%.

Công tác giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài được quan tâm. Toàn tỉnh đã đưa 1.461 lao động xuất cảnh làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 146,1% kế hoạch.

Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh Lê Hoài Bảo điều hành phần thảo luận.

Tại hội nghị, Đảng uỷ UBND tỉnh công bố Quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng trực thuộc Đảng uỷ UBND tỉnh, trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng uỷ với Ban Tổ chức Đảng uỷ.

Đồng thời, công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lưu Văn Hải, ông Nguyễn Minh Hoài và bà Huỳnh Thanh Tuyền, cùng giữ chức Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ UBND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ UBND tỉnh.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao kết quả Đảng uỷ UBND tỉnh đạt được trong 9 tháng đầu năm.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Rà soát toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu còn đạt thấp để có giải pháp cụ thể, nhất là về tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách; đồng thời tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

Bên cạnh đó, chủ động ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu; quan tâm sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản, phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026./.