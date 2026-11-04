Đảng ủy UBND tỉnh tập huấn làm sạch dữ liệu, tự rà soát, kê khai, cập nhật thông tin đảng viên

Điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Kim Dung

Hội nghị được kết hợp giữa hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trong đó, điểm cầu trực tiếp đặt tại Hội trường Nhà khách Nghệ An với sự tham dự của cán bộ phụ trách công tác dữ liệu, số hóa đảng viên, cải cách hành chính đảng trên môi trường số tại các đảng ủy trực thuộc, các chi bộ cùng cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy UBND tỉnh. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến toàn thể đảng viên ở hơn 400 điểm cầu thuộc các tổ chức đảng trực thuộc.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Kim Dung

Tại hội nghị, các đại biểu và đảng viên đã được đồng chí Nguyễn Hồ Mạnh - Bí thư Đoàn Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn chi tiết các quy trình, thao tác nghiệp vụ trọng tâm bao gồm: Quy trình làm sạch dữ liệu, rà soát, kê khai và cập nhật chính xác thông tin đảng viên; Phương thức lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên theo quy định trên môi trường số; Hướng dẫn chi tiết quy trình kê khai và nộp đảng phí trực tuyến.

Học viên trao đổi những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ảnh: Kim Dung

Các đại biểu và đảng viên tham dự tại các điểm cầu đã chuẩn bị máy tính, điện thoại thông minh có kết nối Internet) để trực tiếp thực hành các kỹ năng thao tác trên hệ thống. Báo cáo viên cũng đã trao đổi, giải đáp các vấn đề khó khăn, vướng mắc mà các đại biểu đặt ra trong quá trình thao tác.

Lớp tập huấn nội dung làm sạch dữ liệu, tự rà soát, kê khai, cập nhật thông tin đảng viên được thực hiện căn cứ Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 11/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2026. Lớp sẽ được tổ chức trong thời gian 2 ngày, thời gian còn lại, bộ phận kỹ thuật sẽ tiếp tục hướng dẫn thao tác các quy trình, giải đáp các vấn đề vướng mắc từ các đảng viên, tổ chức đảng trực thuộc. Thông qua hội nghị tập huấn, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, giúp tối ưu hóa công tác quản lý đảng viên, nâng cao tính minh bạch và hiện đại hóa hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trong thời gian tới.