Đảng ủy UBND tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV và các văn bản triển khai thực hiện của Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc; cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh đã quán triệt những nội dung cốt lõi và triển khai thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh quán triệt các nội dung Nghị quyết và các văn bản triển khai thực hiện của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh quán triệt những nội dung cốt lõi và triển khai thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14/10/2026 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh yêu cầu: Các cấp ủy tổ chức Đảng quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV; quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới đến cán bộ, đảng viên; rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch thực hiện, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh. Lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, những việc tồn đọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả phải đạt được, khắc phục biểu hiện hình thức trong tổ chức thực hiện.

Cần đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; rà soát quy chế làm việc, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu. Cấp ủy tập trung lãnh đạo những vấn đề lớn, nhiệm vụ trọng tâm, phát huy tính chủ động của cơ quan, đơn vị theo chức năng, thẩm quyền. Nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động phát hiện vướng mắc, đề xuất giải pháp có tính khả thi.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng thu hút, trọng dụng nhân tài. Đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ phải căn cứ vào phẩm chất, năng lực và kết quả công việc. Gắn đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu vị trí việc làm; tham mưu giải pháp thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng.

Tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026; chủ động triển khai kế hoạch năm 2027. Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng sát thực tiễn, xác định rõ động lực và trách nhiệm thực hiện. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh dự án trọng điểm, phát huy không gian phát triển sau hợp nhất; chuẩn bị các điều kiện xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.Tập trung khắc phục thủ tục rườm rà, quy trình chồng chéo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Phân cấp, phân quyền gắn với điều kiện bảo đảm, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã. Lấy kết quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm cơ sở căn cứ đánh giá.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Chú trọng giáo dục, rèn luyện quản lý đảng viên; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kiểm tra, giám sát phải tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, nhiệm vụ chậm tiến độ và trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời chấn chỉnh hạn chế, xử lý vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ chocác đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ theo lĩnh vực được phân công thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Lấy kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XIV làm căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.