Đảng ủy UBND tỉnh Lào Cai báo công dâng Bác tại Thanh Hóa

Đoàn công tác Đảng ủy UBND tỉnh Lào Cai dâng hương, báo công tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số cấp ủy cơ sở; các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo, cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh.

Lễ báo công là dịp tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo cáo những kết quả, thành tích các tập thể, cá nhân điển hình đạt được trong thời gian qua; đồng thời thể hiện quyết tâm tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Các đại biểu tham quan Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, Đoàn công tác báo cáo kết quả hoạt động của Đảng bộ thời gian qua, đặc biệt là quá trình hợp nhất, kiện toàn tổ chức. Đảng ủy UBND tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, từng bước ổn định bộ máy, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; ban hành 5 nghị quyết chuyên đề về các nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc và quy định về phân cấp tổ chức, cán bộ.

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đảng viên mới và các chỉ tiêu về số cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương phù hợp với thực tiễn.

Đến nay, Đảng ủy đã lãnh đạo UBND tỉnh tham mưu ban hành 11 trong tổng số 17 đề án trọng tâm của nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời tham mưu các chủ trương, phương án về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp sở, cấp xã, sắp xếp thôn, tổ dân phố, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, sắp xếp các cơ sở giáo dục.

Đoàn công tác của Đảng ủy UBND tỉnh nguyện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, xây dựng Đảng bộ UBND tỉnh vững mạnh toàn diện.