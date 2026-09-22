Đảng ủy UBND tỉnh: Làm tốt công tác phát triển Đảng

Các học viên dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức (tháng 4/2026)

Hiện nay Đảng ủy UBND tỉnh có 29 tổ chức cơ sở trực thuộc (20 đảng bộ, 9 chi bộ); có 177 tổ chức đảng dưới đảng bộ cơ sở, với hơn 3.000 đảng viên. Trong 8 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã kết nạp được 84 đảng viên, vượt 9 trường hợp, tương đương vượt 12% so với chỉ tiêu năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Toán, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh thông tin: Từ đầu năm, Đảng ủy UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức đảng trực thuộc; gắn kết quả phát triển đảng viên với đánh giá, xếp loại tổ chức đảng cuối năm. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn. Đảng ủy UBND tỉnh phân công từng đồng chí đảng ủy viên chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện tại đơn vị phụ trách; đảng viên chính thức của chi bộ theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Theo đó Đảng ủy UBND tỉnh đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên.

Để tạo môi trường cho quần chúng ưu tú rèn luyện, cống hiến, các tổ chức đảng, đoàn thể thuộc Đảng ủy UBND tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó kịp thời phát hiện những đoàn viên, hội viên tiêu biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao để bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp.

Anh Vi Tùng Khánh, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan UBND tỉnh cho biết: Hiện nay, đoàn khối có 26 cơ sở đoàn trực thuộc, với hơn 2.500 đoàn viên. Thời gian qua, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên. Đồng thời triển khai nhiều phong trào thi đua để tạo môi trường rèn luyện, cho đoàn viên phấn đấu, thể hiện năng lực, từ đó phát hiện quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Chúng tôi cũng đã triển khai hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” và mô hình “Đảng viên tuổi 18” trong các cơ sở đoàn trường học. Thông qua các hoạt động phong trào, từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ sở đoàn đã lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu 117 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp, trong đó có 45 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Để tiếp tục bồi dưỡng các quần chúng ưu tú, Đảng ủy UBND tỉnh còn đổi mới, nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường trao đổi hai chiều, liên hệ thực tiễn với công việc chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời cập nhật kiến thức mới, thông tin tình hình kinh tế - xã hội địa phương. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy UBND tỉnh đã mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 150 quần chúng ưu tú tham dự.

Về đích sớm trong công tác kết nạp đảng viên không chỉ là kết quả của những con số, mà còn cho thấy sự chủ động, quyết liệt trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú của Đảng ủy UBND tỉnh. Đây là nền tảng để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, bổ sung sức trẻ cho Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.