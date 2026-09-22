Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện quy trình công tác cán bộ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện quy trình công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy UBND tỉnh đã thực hiện quy trình bổ sung nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh.

Các đồng chí trong Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị

Theo đó, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Đảng ủy UBND tỉnh được bổ sung để giới thiệu chức danh kiêm nhiệm là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Tấn Sương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh được bổ sung để giới thiệu Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị

Hội nghị đã giới thiệu nhân sự để tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, gồm: Nguyễn Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và tôn giáo; Phan Nguyễn Hoàng Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phan Dương Cường, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Nghiêm Đình Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh; Trần Mậu Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Hoàng Anh Biên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh cũng được hội nghị giới thiệu tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh việc giới thiệu nguồn nhân sự tại chỗ vừa kiện toàn đầy đủ các chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ, vừa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh mới

Hội nghị đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh bảo đảm theo đúng quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng bộ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, các đồng chí được đề xuất đều phù hợp theo cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn đề ra. Đây đều là những đồng chí được rèn luyện, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

Quy trình giới thiệu nguồn nhân sự tại chỗ vừa kiện toàn đầy đủ các chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh khối lượng công việc rất lớn. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười