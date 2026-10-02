Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu trong quý IV/2026

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ 6

Ngày 2/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 6 để sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 3 và 9 tháng năm 2026; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Theo đánh giá, trong 9 tháng năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng bằng sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội Lâm Đồng đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Trần Văn Thương, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện các mặt công tác tại hội nghị

Tăng trưởng kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi qua từng quý. Thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc. Giải ngân vốn đầu tư công từng bước được cải thiện. Nhiều dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc được tập trung rà soát, tháo gỡ.

Một số động lực tăng trưởng mới từng bước được hình thành. Công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trọng điểm được tăng cường kiểm tra, đôn đốc.

Trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng đạt 8,51%. Thu ngân sách nhà nước thực hiện gần 26.000 tỷ đồng, đạt hơn 80% dự toán Trung ương giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 84.100 tỷ đồng, tăng 12,09% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đón hơn 18 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 19% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động an sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế 9 tháng của tỉnh chưa đạt kịch bản đề ra, tạo áp lực rất lớn cho quý IV/2026. Nguồn thu từ lĩnh vực đất còn thấp. Tình hình thiên tai có chiều hướng phức tạp, gây mưa lụt, sạt trượt cục bộ một số nơi, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy UBND UBND tỉnh, tổ chức cơ sở Đảng tham gia hội nghị

Trong quý IV/2026, Đảng ủy UBND tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo quyết liệt hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm.

Về kinh tế, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, phấn đấu đạt trên 95% kế hoạch năm 2026 và giải ngân 100% vốn năm 2025 kéo dài.

Địa phương hoàn thành phương án xử lý 267 cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại; tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho 177 dự án ngoài ngân sách theo đúng lộ trình.

Về văn hóa - xã hội, tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Toàn tỉnh nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%...

Đồng chí Hoàng Xuân Hường, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo về công tác phát triển đảng viên

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy nâng tỷ lệ đảng viên dùng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 100%. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2026 gắn liền với dữ liệu theo dõi công việc trên hệ thống sẽ được đẩy mạnh. Toàn Đảng bộ phấn đấu hoàn thành 100% chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026.

Tại hội nghị, các tổ chức đảng trực thuộc tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp để đạt mục tiêu đề ra trên các mặt công tác. Trong đó, thúc đẩy tăng trưởng GRDP; tăng tốc giải ngân các công trình trọng điểm; công tác xây dựng Đảng... được tập trung đề xuất giải pháp triển khai.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò, trách nhiệm để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên từng ngành, lĩnh vực

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, năm 2026 là mốc cực kỳ quan trọng. Việc thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu kinh tế- xã hội không chỉ góp phần hoàn thành nhiệm vụ riêng năm 2026, mà còn tạo tiền đề, động lực để Lâm Đồng hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2026 - 2030.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong 9 tháng năm 2026, với những nỗ lực, quyết tâm rất lớn, Lâm Đồng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức mà tỉnh phải đối mặt.

Do vậy, quý IV/2026 tới đây, nhiệm vụ đặt ra cho Lâm Đồng hết sức nặng nề. Đảng bộ UBND tỉnh phải chủ động, linh hoạt vào cuộc ngay từ đầu năm để triển khai hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị toàn Đảng bộ UBND tỉnh phải chủ động, linh hoạt vào cuộc ngay từ đầu năm triển khai hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trước hết, công tác nhận thức, quán triệt tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Toàn Đảng bộ củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng chi bộ, cán bộ cơ sở “4 tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt).

Song song đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn Đảng bộ thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phải được quán triệt thường xuyên. Tất cả cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò, trách nhiệm để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên từng ngành, lĩnh vực.

Các chỉ tiêu đã có, vấn đề quyết định bây giờ là yếu tố con người. Quan trọng nhất là người đứng đầu tổ chức cơ sở Đảng phải tiên phong, quyết tâm làm tốt vai, tốt nhiệm vụ. Bởi vì chỉ khi mỗi tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, toàn Đảng bộ mới có thể thành công. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười