Đảng ủy UBND tỉnh khai mạc Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

Đại biểu dự khai mạc hội thi.

Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm: kiến thức chung; thuyết trình và xử lý tình huống.

Ở phần thi kiến thức chung, các thí sinh thi trắc nghiệm trên máy tính về Điều lệ Đảng; các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; nghiệp vụ công tác Đảng và những nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của chi bộ. Qua đó đánh giá kiến thức, nhận thức và khả năng vận dụng của các thí sinh (phần thi này đã được tổ chức ngày 23/9).

Ban Tổ chức Hội thi tặng hoa chúc mừng các thí sinh.

Tại phần thi thuyết trình, mỗi thí sinh lựa chọn trình bày một mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng tại chi bộ, đảng bộ. Nội dung thuyết trình phải có bố cục rõ ràng, gồm mở đầu, nội dung chính và kết luận; đồng thời gắn với tình hình thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị.

Sau phần thi thuyết trình, các thí sinh bốc thăm và trả lời câu hỏi xử lý tình huống. Nội dung phần thi nhằm kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng và năng lực xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động của chi bộ.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026 là dịp để đội ngũ bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh củng cố kiến thức, nâng cao nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng xử lý những vấn đề thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng. Thông qua các phần thi, các thí sinh có điều kiện tự đánh giá năng lực, bổ sung những nội dung còn thiếu, đồng thời chia sẻ những cách làm hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của chi bộ.

Các thí sinh tham dự các phần thi.

Đây cũng là cơ hội để đội ngũ bí thư chi bộ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nhất là trong đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ ngày càng vững về bản lĩnh chính trị, chắc về nghiệp vụ, linh hoạt trong xử lý công việc và sâu sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội thi sẽ tổng kết, trao giải vào chiều nay.