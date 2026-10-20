Đảng ủy UBND tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 3

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 20 đến ngày 24/10), các học viên học tập và nghiên cứu các chuyên đề, gồm: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; cập nhật kiến thức mới, thông tin tình hình kinh tế - xã hội địa phương.

Các học viên nghe truyền đạt các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được củng cố nhận thức về vai trò, mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong công tác, lao động, học tập và tham gia các phong trào tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, tiếp tục xác định lý tưởng, phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.