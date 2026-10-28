Đảng ủy UBND tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2

Các đại biểu dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2026

Tham gia lớp bồi dưỡng có 48 học viên là đảng viên dự bị của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Các học viên theo dõi các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng

Trong thời gian từ ngày 28/10 đến 3/11/2026, các học viên nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được củng cố, nâng cao nhận thức lý luận chính trị, nắm vững những nội dung cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.