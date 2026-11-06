Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Tháp trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trao tặng Huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên, trong đó, có 1 đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng các cho đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hiền nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành tặng những đảng viên có nhiều năm cống hiến, luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đồng thời, mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.