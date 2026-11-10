Đảng ủy UBND tỉnh công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 438-QĐ/ĐU ngày 9/11/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh về việc hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy thành Ban Xây dựng Đảng trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh; đồng thời, công bố các quyết định về điều động, chỉ định nhân sự thuộc các ban. Đồng chí Thào Thị Vàng, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh giữ chức Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND tỉnh (kiêm nhiệm) kể từ ngày 10/11/2026.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh trao quyết định hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy thành Ban Xây dựng Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh trao các quyết định về công tác cán bộ.

Sau sắp xếp, Đảng ủy UBND tỉnh có 3 cơ quan tham mưu giúp việc gồm: Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy. Việc hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy thành Ban Xây dựng Đảng trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh phù hợp với chủ trương, yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.