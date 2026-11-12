Đảng uỷ UBND tỉnh Cà Mau trao Huy hiệu Đảng cho 21 đảng viên

Đồng chí Lê Hoài Bảo, Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh, chủ trì buổi lễ. Tham dự có đồng chí Tăng Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và đại diện cấp uỷ các chi bộ trực thuộc.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho 21 đảng viên có tuổi Đảng từ 30 đến 55 năm, trong đó 1 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Trong tổng số đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này, có 13 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh, các đảng viên còn lại công tác tại các cơ quan trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Hoài Bảo, Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh, trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Công Nghiệp, sinh hoạt tại Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Tăng Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh, trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hồng Ngọc Anh, sinh hoạt tại Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoài Bảo, Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh, khẳng định, Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình các đảng viên mà còn là niềm vinh dự, tự hào của cả Đảng bộ UBND tỉnh. Các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này thực sự là những tấm gương tiêu biểu về quá trình phấn đấu, rèn luyện để các thế hệ đảng viên đi sau noi theo.

Đồng chí Lê Hoài Bảo, Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh, ghi nhận những đóng góp của các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục quan tâm công tác giáo dục, rèn luyện, tạo điều kiện để mỗi đảng viên nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện và công tác; nhất là phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương.

Đồng chí Lê Hoài Bảo, Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh, trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên thuộc Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Lê Hoài Bảo và đồng chí Tăng Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh, trao Huy hiệu 30, 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này không chỉ ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các thế hệ đảng viên đi trước mà còn khơi dậy niềm tin, ý thức trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ UBND tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh./.