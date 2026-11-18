Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt 3 chuyên đề gồm: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng và những điểm mới của Quy định số 225-QĐ/TW, ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương; Những điểm mới của Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW ngày 23/9/2026 thực hiện một số điều trong Quy định số 212 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đại diện Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại diện Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Trong bối cảnh hiện nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đặt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trước những nhiệm vụ nặng nề hơn, phạm vi rộng hơn, yêu cầu cao hơn về tính chủ động, kịp thời, nghiêm minh và hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát phải thực sự đi trước một bước, bám sát vào nhiệm vụ chính trị, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm; góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tổ chức nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, cập nhật những kiến thức mới; hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác.

Trên cơ sở các chuyên đề được nghiên cứu, đại diện Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh yêu cầu các học viên vận dụng các kiến thức được tập huấn, tích cực tham mưu giúp cấp ủy và chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong quá trình triển khai thực hiện tăng cường trao đổi nghiệp vụ với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Đảng bộ UBND tỉnh.