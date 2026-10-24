Đảng ủy UBND tỉnh: Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Học viên biểu diễn văn nghệ tại lễ bế giảng

Lớp học diễn ra trong thời gian 5 ngày (từ ngày 20 đến ngày 24/10). Các học viên được học tập và nghiên cứu các chuyên đề: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; cập nhật kiến thức, thông tin tình hình kinh tế - xã hội địa phương.

Các đại biểu và học viên dự lễ bế giảng

Kết thúc lớp học có 82/82 học viên đủ điều kiện tham gia viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong đó có 42 học viên đạt loại giỏi, chiếm 51,2%; 40 học viên đạt loại khá, chiếm 48,8%; không có học viên xếp loại trung bình. Đây là nguồn phát triển Đảng của các chi, đảng bộ trong thời gian tới.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại lễ bế giảng

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các học viên

Qua lớp bồi dưỡng, học viên được bổ sung kiến thức lý luận và thực tế; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước; tiếp tục xác định động cơ, lý tưởng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.