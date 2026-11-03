Đảng ủy UBND tỉnh bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt 2

Tham gia lớp bồi dưỡng có 48 học viên là đảng viên dự bị thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Các đại biểu dự lễ bế giảng

Các học viên của lớp bồi dưỡng biểu diễn văn nghệ tại lễ bế giảng

Trong thời gian 1 tuần (từ 28/10 đến 3/11), các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề về những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; tăng cường quốc phòng - an ninh, chủ động hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh trao chứng nhận cho các học viên

Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Kết thúc khóa học, 100% học viên hoàn thành chương trình và được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, 29 học viên xếp loại giỏi, 19 học viên xếp loại khá.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại lễ bế giảng

Các học viên dự lễ bế giảng

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị, củng cố kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, mỗi học viên tiếp tục xây dựng kế hoạch phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.