Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới

Lớp học nhằm trang bị kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, đường lối cách mạng Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi đảng viên trong quá trình công tác và rèn luyện.

Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Hồng Thái

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội Lương Thị Thu Hiền nhấn mạnh, công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, góp phần bổ sung nguồn sinh lực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ tiêu kết nạp đảng viên cũng được xác định là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong nghị quyết đại hội, nhằm xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đảng bộ UBND thành phố được thành lập từ tháng 2-2025, hiện có 33 tổ chức Đảng với 12.548 đảng viên. Các tổ chức Đảng trực thuộc tham gia tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội Lương Thị Thu Hiền phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Hồng Thái

Theo kế hoạch đào tạo năm 2026, đây là lớp bồi dưỡng thứ hai dành cho đảng viên dự bị trong toàn Đảng bộ. Chương trình bồi dưỡng là yêu cầu bắt buộc, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Lớp học diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 15 đến hết ngày 22-10. Các học viên được giảng viên truyền đạt 10 nội dung chuyên đề và viết bài thu hoạch vào buổi học cuối cùng.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Ảnh: Hồng Thái

Thông qua lớp bồi dưỡng, Đảng ủy UBND thành phố hướng tới nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần rèn luyện của đội ngũ đảng viên dự bị, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã được nghe Thạc sĩ Tạ Ngọc Anh (Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong) truyền đạt nội dung chuyên đề đầu tiên của chương trình lớp học.