Cùng dự có đồng chí Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy UBND thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo UBND, Đảng ủy UBND thành phố dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe hai chuyên đề. Chuyên đề thứ nhất do Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thiện, Trưởng khoa Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Công an nhân dân trình bày.

Báo cáo viên cung cấp thông tin thời sự về tình hình thế giới, khu vực thời gian qua và kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam năm 2026.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thiện trình bày chuyên đề thứ nhất.

Chuyên đề thứ hai do đồng chí Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố trình bày. Nội dung gồm quán triệt, tuyên truyền một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy Bắc Ninh theo định hướng của Trung ương và Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua; định hướng tuyên truyền trong thời gian cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy UBND thành phố, đồng chí Trần Ngọc Minh nhấn mạnh, hội nghị nhằm cập nhật tình hình thế giới, khu vực, kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Thành ủy.

Hội nghị cũng định hướng công tác tuyên truyền, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đồng chí Trần Ngọc Minh trình bày chuyên đề thứ hai.

Đồng chí đề nghị các cán bộ chủ chốt nghiêm túc nghiên cứu, nắm vững nội dung đã được truyền đạt; vận dụng vào thực tiễn công tác của cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kịp thời định hướng thông tin, dư luận. Đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng.

Thời gian cuối năm, cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy để triển khai nghiêm túc, đúng quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức, cán bộ, đảng viên năm 2026. Việc đánh giá phải bảo đảm thực chất, khách quan, hạn chế tình trạng nể nang, cảm tính; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân với việc triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và cấp ủy cấp trên.