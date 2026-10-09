Đảng ủy TTXVN triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý từng dự án luật, dự thảo nghị quyết phải được rà soát đến cùng, đặc biệt là các dự án: Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... có tác động lớn đến đời sống người dân.