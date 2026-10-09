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Đảng ủy TTXVN triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2026

Chiều 9/10/2026, tại trung tâm Thông tấn quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt - Hà Nội, Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2026; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Báo Tin Tức TTXVN
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Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kết luận và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kết luận và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Đỗ Thị Trang, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Đỗ Thị Trang, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kết luận và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kết luận và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Huy hiệu cho các đồng chí 40 năm; 35 năm và 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Huy hiệu cho các đồng chí 40 năm; 35 năm và 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Huy hiệu cho các đồng chí 40 năm; 35 năm và 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Huy hiệu cho các đồng chí 40 năm; 35 năm và 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dang-uy-ttxvn-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-3-thang-cuoi-nam-2026-post1392907.html