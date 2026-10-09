Đảng ủy TTXVN triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2026

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kết luận và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Đỗ Thị Trang, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kết luận và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Huy hiệu cho các đồng chí 40 năm; 35 năm và 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Huy hiệu cho các đồng chí 40 năm; 35 năm và 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: An Đăng/TTXVN