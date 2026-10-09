Đảng ủy TTXVN trao tặng Huy hiệu 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Huy hiệu cho các đồng chí 40 năm; 35 năm và 30 năm tuổi Đảng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Huy hiệu cho các đồng chí 40 năm; 35 năm và 30 năm tuổi Đảng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Huy hiệu cho các đồng chí 40 năm; 35 năm và 30 năm tuổi Đảng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Huy hiệu cho các đồng chí 40 năm; 35 năm và 30 năm tuổi Đảng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)