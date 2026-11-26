Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chủ trì Hội nghị

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Lan Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI; Nguyễn Thị Minh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Phạm Thị Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ; cùng các đồng chí phụ trách địa bàn thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Đồng chí Trần Lan Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, phát biểu

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam năm 2026. Báo cáo khẳng định, trong năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy cấp trên để triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội.

Đặc biệt, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương và các sự kiện chính trị, đại hội lớn của đất nước, của Hội; qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong công tác Hội và phong trào phụ nữ cả nước.

Đồng chí Phạm Thị Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, phát biểu

Đồng chí Nguyễn Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phát biểu

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và xây dựng, Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc những ưu điểm, kết quả đạt được; đồng thời nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Trung ương Hội đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, khách quan, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ tại lĩnh vực được phân công phụ trách.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của các tập thể và cá nhân. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị ngay sau Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy và từng cá nhân tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2027.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu kết luận Hội nghị

Hội nghị là cơ sở quan trọng để toàn Đảng bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong việc dẫn dắt phong trào phụ nữ cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới.