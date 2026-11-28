Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: VĂN CHUNG)

Đồng chí Đại tá Đào Hồng Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375 dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là, Trung đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời; tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc và các mối kết hợp; chú trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: VĂN CHUNG)

Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động được triển khai chặt chẽ. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được duy trì nền nếp, hiệu quả; các cơ quan, đơn vị chủ động nắm, quản lý tình hình tư tưởng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tăng gia, chăn nuôi được triển khai thiết thực, hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ từng bước được cải thiện. Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng điểm công tác Đảng, công tác chính trị; Tiểu đoàn 178 tham gia bắn đạn thật tại Trường bắn TB-1, tiêu diệt mục tiêu được Quân chủng Phòng Không-Không quân tặng Cờ đơn vị bắn xuất sắc. Tổng kết năm 2026, Đảng bộ Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Trung đoàn được đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, xác định các nội dung và biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Cán bộ, chiến sĩ giao lưu văn hóa trong thời gian nghỉ giải lao. (Ảnh: VĂN Ý)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Đào Hồng Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375 ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 282 đạt được trong năm 2026.

Đồng chí Đại tá Đào Hồng Phương yêu cầu thời gian tới, Trung đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; đặc biệt coi trọng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí Sư đoàn trưởng nhấn mạnh, Trung đoàn cần tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện kíp chiến đấu, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; tổ chức huấn luyện sát thực tế nhiệm vụ, đối tượng tác chiến và phương án chiến đấu.

Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và tăng cường quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật, kiên quyết khắc phục biểu hiện chủ quan, giản đơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Đội ngũ cán bộ các cấp phải sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm, nêu gương trong lời nói và hành động; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống, kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của bộ đội.

Kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178 tiến hành nạp đạn tên lửa lên bệ phóng. (Ảnh: VĂN Ý)

Đại tá Đào Hồng Phương yêu cầu Trung đoàn quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả “Ba đột phá” mà Đảng ủy Sư đoàn xác định trong năm 2027; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các đại biểu thống nhất cao với những chủ trương, biện pháp lãnh đạo trọng tâm, phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của Trung đoàn trong năm 2027.