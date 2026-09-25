Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi, trọng tâm của 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị; tập trung vào các vấn đề về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; chiến lược công tác tư tưởng; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển vùng, tổ chức không gian phát triển quốc gia và đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 24-NQ/TW; định hướng xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định phù hợp với nhiệm vụ Quân đội.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 23-NQ/TW và định hướng xây dựng Kế hoạch của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật giới thiệu những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07-CT/TW, chuyên đề toàn khóa và Chỉ thị số 899-CT/QUTW.

Cùng với quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hội nghị định hướng những nội dung xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định và kế hoạch của Quân ủy Trung ương phù hợp với nhiệm vụ Quân đội; đồng thời quán triệt chuyên đề toàn khóa về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và Chỉ thị số 899-CT/QUTW của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị thống nhất yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung các nghị quyết, chỉ thị đến cán bộ, đảng viên; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm việc học tập, quán triệt đồng bộ, thống nhất, thực chất, hiệu quả, tránh hình thức. Các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

Theo hướng dẫn của Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, các đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị sau hội nghị của Đảng ủy Tổng cục, hoàn thành trước ngày 10-10-2026.