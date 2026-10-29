Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Sở chỉ huy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đến 48 điểm cầu trong toàn Tổng cục. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật giới thiệu những nội dung trọng tâm của quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt 6 chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, quyết sách của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật giới thiệu những nội dung trọng tâm của 3 nghị quyết về xây dựng Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Thông qua hội nghị, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ về những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương; giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới và trọng tâm của các nghị quyết, kết luận, quy định.

Trên cơ sở đó, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm các chủ trương, quyết sách của Trung ương được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch, vững mạnh, Tổng cục vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.