Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật: Gặp mặt cán bộ, nhân viên ngành Kiểm tra Đảng

Trung tướng Khổng Văn Minh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy Trung ương dự buổi gặp mặt; Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục HC-KT chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục HC-KT; chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục và các đồng chí cán bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật qua các thời kỳ.

Báo cáo tại buổi gặp mặt khẳng định, 65 năm qua, trong mỗi giai đoạn lịch sử, dù khó khăn, vất vả, các thế hệ cán bộ ngành kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội và Tổng cục HC-KT luôn giữ vững nguyên tắc, bám sát nhiệm vụ chính trị, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm tận tụy, công tâm, khách quan, thận trọng trong thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng thời, kiên quyết bảo vệ cái đúng, đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tiêu cực; chủ động phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, xử lý nghiêm các vi phạm; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Toàn ngành luôn phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, giữ vững tính Đảng, công minh, chính xác”, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng cục HC-KT và Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Phú Anh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trình bày báo cáo tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng biểu dương và ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành Kiểm tra Đảng trong suốt thời gian qua. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Tổng cục tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đồng thời, đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm nêu gương; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Cùng với mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu, chuyển đổi số trong công tác tham mưu, quản lý, điều hành. Phối hợp chặt chẽ giữa UBKT với các cơ quan chức năng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục, từng bước kiểm tra, giám sát trên dữ liệu; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, gương mẫu về phẩm chất đạo đức cách mạng; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.