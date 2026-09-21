Đảng ủy Than Quảng Ninh tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị

Đảng ủy Than Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác quý III, 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV/2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh và trực tuyến đến các điểm cầu Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu và Công ty CP Than Vàng Danh.

Đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN và đồng chí Bùi Văn Ngợi, Phó Bí thư Đảng ủy TQN chủ trì hội nghị.

Sản lượng than đạt hơn 25,7 triệu tấn

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy TQN đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Quảng Ninh, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Đảng ủy TQN; tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và công tác xây dựng Đảng.

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 16/9, sản lượng than sản xuất dự kiến đạt 25,761 triệu tấn, bằng 73,3% kế hoạch năm.

Một số đơn vị có sản lượng than nguyên khai đạt từ 75% kế hoạch năm trở lên, gồm Than Cao Sơn đạt 83%, Than Hòn Gai 80%, Than Nam Mẫu 77,5%, Than Núi Béo và Than Hà Tu cùng đạt 75%.

Khối lượng đào lò dự kiến đạt 219.192 m, bằng 77,8% kế hoạch năm. Khối lượng bóc xúc đất đá đạt khoảng 75,2 triệu m³, bằng 66% kế hoạch.

Trong lĩnh vực đào tạo, Trường Cao đẳng TKV đã tuyển sinh các nghề mỏ hầm lò được 2.550 học sinh, đạt 60% kế hoạch năm và bằng 91% so với cùng kỳ năm 2025.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng

Cùng với lãnh đạo sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được Đảng ủy TQN triển khai trên nhiều mặt. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng được quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và người lao động.

Trong 9 tháng, Đảng ủy TQN đã tổ chức 6 lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng cho 679 cán bộ, đảng viên; 9 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 806 đảng viên mới và 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 880 quần chúng ưu tú.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tập trung thực hiện. Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 gồm 1.995 cuộc, trong đó 1.068 cuộc kiểm tra và 927 cuộc giám sát. Đảng ủy TQN dự kiến hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch trước ngày 30/9.

Đảng ủy TQN đồng thời đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên; nâng cao hiệu quả khai thác các nền tảng số phục vụ quản lý đảng viên và sinh hoạt Đảng, trong đó có Sổ tay đảng viên điện tử và phần mềm dữ liệu đảng viên 4.0.

Các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện hoạt động an sinh xã hội, trong đó nhận đỡ đầu thường xuyên 22 cựu nữ thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.

Tập trung nhiệm vụ quý IV

Tại hội nghị, đại diện các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy TQN và các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung trao đổi về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, công tác tái cơ cấu và những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất.

Kết luận hội nghị, Thường trực Đảng ủy TQN ghi nhận kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tuyển sinh nghề mỏ năm 2026.

Trong công tác xây dựng Đảng, các đơn vị được yêu cầu nâng cao chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên, đánh giá, xếp loại đảng viên và tổ chức Đảng; bảo đảm chương trình kiểm tra, giám sát đúng tiến độ.

Đảng ủy TQN cũng yêu cầu thực hiện việc sáp nhập Công ty Chế biến than Quảng Ninh vào Công ty Tuyển than Hòn Gai; chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên theo kế hoạch.

Đặc biệt, các đơn vị phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác an toàn - vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống mưa bão, an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên và ranh giới mỏ.

Trong những tháng cuối năm, Đảng ủy TQN yêu cầu tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của cấp trên; tăng cường tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng và chăm lo đời sống người lao động. Các đơn vị cũng cần phối hợp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, hỗ trợ các đơn vị còn khó khăn, ưu tiên sử dụng sản phẩm, vật tư trong ngành và đẩy mạnh các phong trào thi đua.

Các hoạt động thi đua, tuyên truyền cũng được tập trung hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026).