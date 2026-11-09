Đảng ủy TAND TP.HCM trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ TAND TP.HCM.

Tham dự buổi lễ có bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP.HCM; các Phó Chánh án TAND TP.HCM: bà Phạm Thị Thu Hà, ông Lê Hoàng Vương, bà Nguyễn Ngọc Mai, ông Quách Hữu Thái, ông Trần Văn Vui và ông Phạm Xuân Hưng; cùng các thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện các tổ chức đoàn thể và cấp ủy Chi bộ TAND khu vực 2, TAND khu vực 7.

Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án TAND TP.HCM đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của ông Nguyễn Xuân Tùng và ông Nguyễn Văn Bình trong suốt 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy TAND TP.HCM, bà Phạm Thị Thu Hà đã phát biểu chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của ông Nguyễn Xuân Tùng và ông Nguyễn Văn Bình trong suốt 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng thời nhấn mạnh, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng không chỉ là dấu mốc ghi nhận thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng mà còn là sự tôn vinh những nỗ lực, cống hiến và lòng trung kiên của người đảng viên đối với lý tưởng cách mạng.

Trải qua 30 năm rèn luyện và trưởng thành, dù ở bất kỳ cương vị hay hoàn cảnh công tác nào, hai đồng chí vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; gương mẫu trong đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được tổ chức giao phó.

Không chỉ là những cán bộ giàu kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, hai đồng chí còn là những tấm gương về tinh thần tự giác, ý thức kỷ luật và sự tận tụy với công việc. Với kinh nghiệm và trách nhiệm của mình, hai đồng chí luôn là những người đi trước sẵn sàng chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm, dìu dắt thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ trưởng thành.

Đảng ủy TAND TP.HCM tin tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm và uy tín của mình, hai đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đóng góp trí tuệ, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, truyền cảm hứng và động viên thế hệ trẻ không ngừng phấn đấu, trưởng thành.

Bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP.HCM và bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án TAND TP.HCM trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên

Tiếp tục giữ vững lý tưởng, tận tụy phụng sự công lý

Một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc tại buổi lễ là phần phát biểu của ông Nguyễn Xuân Tùng, đại diện các đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ông Nguyễn Xuân Tùng bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng; đồng thời trân trọng cảm ơn Đảng ủy TAND TP.HCM, các chi bộ, cơ quan, đơn vị, các cán bộ, đảng viên, đồng nghiệp và bạn bè đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt chặng đường hơn 30 năm qua.

Ông chia sẻ, phần thưởng cao quý hôm nay không chỉ là sự ghi nhận đối với quá trình nỗ lực, phấn đấu của cá nhân mà còn là kết quả của sự quan tâm, hỗ trợ từ các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và tập thể những người đã luôn sát cánh trong suốt quá trình công tác.

Nhìn lại chặng đường 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông khẳng định bản thân luôn nhận thức sâu sắc về lý tưởng cao đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như trách nhiệm của người đảng viên trong sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Tùng bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng.

Đối với những người làm công tác xét xử, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” luôn là phương châm được ghi nhớ và vận dụng trong thực tiễn công tác.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Ông Nguyễn Xuân Tùng nhấn mạnh, dù ở bất kỳ vị trí công tác hay hoàn cảnh nào, người đảng viên cũng phải giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức và lý tưởng đã lựa chọn; luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc, với nhân dân và với sự nghiệp chung của Đảng.