Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác chính trị, tư tưởng và học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Công tác chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong định hướng nhận thức, tư tưởng, củng cố bản lĩnh chính trị và tạo sự thống nhất trong Đảng.

Việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên. Đây là những nội dung quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, cần được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực tiễn công tác của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế phát biểu khai mạc hội nghị.

Đối với ngành Y tế, công tác chính trị, tư tưởng và việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đều trực tiếp gắn với sức khỏe, tính mạng và quyền lợi của người dân. Vì vậy, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử và ý thức phục vụ Nhân dân không chỉ là yêu cầu đối với người cán bộ y tế, mà còn là những biểu hiện cụ thể của việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực tiễn.

Trong bối cảnh ngành Y tế đang đứng trước những yêu cầu mới về đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác chính trị, tư tưởng và việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng phải được quan tâm đúng mức, thực hiện thường xuyên, thiết thực và gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, hoạt động chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt các chuyên đề: Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 27/8/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Thông qua việc quán triệt, triển khai tại hội nghị để đội ngũ cán bộ, đảng viên các đơn vị trong ngành Y tế tiếp cận, trao đổi và làm rõ hơn những yêu cầu đặt ra đối với công tác chính trị, tư tưởng và việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Nhận thức rõ việc học tập đi đôi với thực hành, phải được chuyển hóa thành hành động; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong công tác và trong ứng xử hằng ngày.

Đó là tinh thần trách nhiệm với công việc, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, sự tận tụy với người bệnh, thái độ phục vụ Nhân dân, tinh thần đoàn kết, ý thức nêu gương và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu.

Hội nghị là dịp để cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và ngành Y tế tiếp tục thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của công tác chính trị, tư tưởng; đồng thời làm rõ hơn ý nghĩa, yêu cầu của việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ liên hệ sát với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, nhất là những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng, việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ người bệnh, phục vụ Nhân dân, phù hợp với thực tiễn công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở Y tế. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ và ngành Y tế trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ Y tế có bản lĩnh chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.