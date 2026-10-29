Đảng ủy Quân sự TP Quảng Ninh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài; quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị cũng quán triệt các nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và định hướng nhiệm vụ năm 2027 của Quân khu 3 và Bộ CHQS thành phố. Đồng thời, định hướng việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của cấp trên, bảo đảm sát với đặc điểm, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thông qua hội nghị, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Quân sự thành phố yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung nghị quyết thành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn, gắn với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.