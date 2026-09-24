Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2026

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Ngô Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong quý III, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, bảo đảm an toàn. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ dân sự, tuyển quân, xây dựng lực lượng, quản lý đất quốc phòng được triển khai chặt chẽ. Công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 được tập trung thực hiện; hệ thống văn kiện, công trình phục vụ diễn tập từng bước hoàn thiện. Công tác xây dựng Đảng, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, dân vận và chính sách hậu phương Quân đội được quan tâm thực hiện.

Trong quý IV, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định tập trung lãnh đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026, trọng tâm là chuẩn bị, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và chỉ đạo các xã, phường tổ chức diễn tập đúng tiến độ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ dân sự; chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn; triển khai chặt chẽ công tác tuyển quân năm 2027, huấn luyện, xây dựng lực lượng và quản lý đất quốc phòng.

Các đại biểu thảo luận, thống nhất một số nội dung tại Hội nghị.

Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý kỷ luật, cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và chuẩn bị tốt các nội dung tổng kết năm 2026, triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, đối với diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn kiện, nắm chắc địa bàn, tuyến đường, vị trí và các tình huống; tổ chức thực hành sát thực tế, kịp thời điều chỉnh những nội dung còn hạn chế, bảo đảm diễn tập đạt mục tiêu, yêu cầu và an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu chủ động bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, xây dựng phương án cụ thể, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác giáo dục chính trị, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng. Đồng thời, rà soát kỹ các quy hoạch, cơ chế, chính sách, phương án thuộc thẩm quyền, bảo đảm đồng bộ, khả thi, phù hợp điều kiện thực tế và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Đồng chí cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh “Chiến dịch 500 ngày đêm”, rà soát tiến độ từng nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thống nhất và ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2026.