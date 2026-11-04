Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Đậu Thanh Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Chu Văn Thành nhấn mạnh, 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là chặng đường Đại tá Đậu Thanh Quang không ngừng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành trong Quân đội. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, ham học hỏi, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Chu Văn Thành mong muốn, thời gian tới, Đại tá Đậu Thanh Quang tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào công tác xây dựng Đảng nói chung và xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La nói riêng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.