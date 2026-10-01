Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV

Đại tá Ma Công Học, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kết luận hội nghị.

Quý III, Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương; triển khai công tác chuẩn bị diễn tập cấp xã, diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng thủ dân sự bảo đảm chặt chẽ, an toàn. Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng được tăng cường; phối hợp xây dựng 11 trường liên cấp tại các xã biên giới; hoàn thành giai đoạn 1 Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm, dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đến làm việc tại địa phương; kịp thời huy động lực lượng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn. Công tác huấn luyện, hội thi, hội thao được triển khai đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt.

Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thành Trung đoàn bộ binh khung thường trực theo quyết định của Bộ Quốc phòng. Cải cách hành chính quân sự, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quý IV, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định tập trung tham mưu hoàn thành 100% kế hoạch diễn tập cấp xã năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối; tham mưu thành lập 2 tiểu đội dân quân thường trực tại 2 xã Quang Hán và Minh Tâm; tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ biên phòng tại các xã biên giới.

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh bảo đảm 100% chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, quản lý đất quốc phòng. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Duy trì nền nếp sinh hoạt, xây dựng tổ chức đảng, chi bộ “4 tốt”; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Đại tá Ma Công Học đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trong đó, tập trung tham mưu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; tiếp tục triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm”, phấn đấu hoàn thành trước tháng 12/2026; tổng kết, triển khai nhiệm vụ năm 2027; thực hiện tốt công tác tuyển quân, huấn luyện quân nhân dự bị và xây dựng lực lượng. Yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch tác chiến, tổ chức huấn luyện, diễn tập; chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục xây dựng chính quy, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an toàn Chú trọng công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.