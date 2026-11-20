Đại tá Mai Kim Bình, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ.

Dự lễ có Đại tá Mai Kim Bình, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng cán bộ, đảng viên tiêu biểu.

Đại biểu tham dự lễ tuyên dương.

Tại buổi lễ, các đại biểu được xem phóng sự về những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quân sự tỉnh giai đoạn 2020-2026. Đồng thời, các đảng viên tiêu biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình công tác, rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Qua những chia sẻ về quá trình rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nhiệm vụ, tích cực tham gia hội thi, hội thao và giúp đỡ nhân dân, các đảng viên tiêu biểu đã lan tỏa những cách làm hay, kinh nghiệm quý, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Mai Kim Bình biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, đóng góp của các đảng viên được tuyên dương; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn là những hạt nhân tiêu biểu, đi đầu trong các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị.

Đảng viên tiêu biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại lễ tuyên dương.

Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đại tá Mai Kim Bình và Đại tá Trần Hữu Ích trao giấy khen tuyên dương đảng viên tiêu biểu, xuất sắc.

Nhân dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tuyên dương, khen thưởng 17 đảng viên tiêu biểu, xuất sắc trên các mặt công tác. Đây là những cá nhân có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao; năng động, sáng tạo, tận tụy với công việc và luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.