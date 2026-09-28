Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập 6 chuyên đề, tập trung vào những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 899-CT/QUTW ngày 30/8/2026 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”. Các chuyên đề tập trung quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; những nội dung về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Qua hội nghị, các cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới và trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị; trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ trì trong tổ chức thực hiện; bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị được triển khai đồng bộ, thống nhất trong lực lượng vũ trang tỉnh. Qua đó, góp phần đưa các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị vào thực tiễn công tác, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.