Đảng ủy Quân sự tỉnh Lào Cai tổ chức thành công Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2026

Tham gia hội thi có 16 thí sinh là Bí thư, Phó bí thư Chi bộ tiêu biểu, đạt thành tích cao ở các hội thi cơ sở thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Thi hiểu biết chung bằng hình thức trắc nghiệm; thi thuyết trình về mô hình hoặc cách làm hay, sáng tạo; thực hành và xử trí tình huống.

Thượng tá Lương Hoàng Giang, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai, Trưởng ban tổ chức hội thi phát biểu.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các thí sinh đã thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, nắm vững kiến thức chuyên môn, nguyên tắc tổ chức và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; nhiều phần thi thể hiện khả năng vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn, xử lý tình huống sát với chức trách, nhiệm vụ của bí thư chi bộ ở cơ sở. Kết quả hội thi phản ánh đúng trình độ, năng lực của đội ngũ cấp ủy, đồng thời tạo diễn đàn để các Bí thư, Phó bí thư Chi bộ trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Thượng tá Lương Hoàng Giang trao khen thưởng tặng các thí sinh đạt thành tích cao.

Phát biểu bế mạc hội thi, Thượng tá Lương Hoàng Giang, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai, Trưởng ban tổ chức hội thi ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các thí sinh đồng thời yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ Bí thư, Phó bí thư Chi bộ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương và cấp trên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ Bí thư, Phó bí thư Chi bộ tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trao Giấy chứng nhận “Bí thư Chi bộ giỏi năm 2026” tặng các thí sinh tham gia hội thi.

Kết thúc hội thi, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lào Cai trao khen thưởng tặng 1 thí sinh đạt giải Nhất, 2 thí sinh đạt giải Nhì, 3 thí sinh đạt giải Ba, 4 thí sinh đạt giải Khuyến khích và trao Giấy chứng nhận “Bí thư Chi bộ giỏi năm 2026” tặng các thí sinh tham gia hội thi.